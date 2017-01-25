Названы дороги Казахстана, которые станут платными

О том, какие участки станут платными, рассказал заместитель председателя «Казавтожол Темирхан Менигалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Что касается развития платных автомобильных дорог, одной из задач государственной программы является обеспечение протяженности автодорог порядка 60 тысяч километров до 2019 года. Система платности будет внедряться на основных транспортных коридорах страны. В том числе на участках, которые будут построены в рамках “Нурлы жол”. С 1 июля 2013 года платность введена на участке Астана-Щучинск с использованием системы для взимания платы. Интенсивность платного участка составляет до 7 тысяч автомобилей в сутки, протяженность 211 км. По итогам 2016 года сбор за проезд по платному участку составил миллиард 251 миллион тенге, что на 108 миллионов тенге больше чем в 2015 году. Что позволило покрыть затраты на содержание данного участка в полной мере», — сообщил Темирхан Менигалиев в ходе заседания в Мажилисе.

По его словам, в текущем году планируется начать строительство систем взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай, Алматы-Хоргос, а также проектирование системы платности на автомобильных дорогах протяженность еще более 5 тысяч километров. Это международный коридор Западная Европа — Западный Китай, Щучинск-Петропавловск-граница Российской Федерации, Астана-Костанай-граница РФ на Троицк, Актобе-Уральск-граница РФ на Самару, Павлодар-граница РФ на Омск, Уральск — граница РФ на Саратов, Актау-Бейнеу, Атырау-Досор, Бейнеу-граница Республики Узбекистан.