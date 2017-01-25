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15:17 (мск), источник: dostup1.ru

Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей

Руководители медучреждений в Челябинской области, в среднем, получают почти 80 тыс. рублей.

Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей — руководители медучреждений в Челябинской области получают почти 80 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил на заседании правительства первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин, по итогам 2016 года размер средней зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения составил у врачей с высшим образованием — 47 тыс. 922 рубля, у среднего медперсонала — 24 тыс. 983 рубля, младшего медперсонала — 15 тыс. 19 рублей. Средняя зарплата руководителя учреждения составила 79 тыс. 620 рублей.

По словам чиновника, кратность средней зарплаты руководителя к средней зарплате сотрудников на 1 января 2017 года не превышает рекомендуемых нормативов. Так, фактические показатели соотношения зарплаты руководителей и работников в государственных учреждениях за 2016 год: из 114 учреждений в восьми соотношение составляет менее двух, в 77 — от двух до четырех, в 29 — от четырех до шести, наименьшее соотношение — 1,3 раза наибольшее — шесть. Из 89 муниципальных учреждений в 12-ти — соотношение менее двух, в 54 — от двух до четырех, в 24 — от четырех до шести наименьшее — один, наибольшее — шесть.

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Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей
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