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15:21 (мск), источник: Om1.ru

Омские предприниматели смогут отсрочивать платежи

Мэр Омска предоставил бизнесменам право на рассрочку неналоговых платежей в городской бюджет.

Мэр города Омска Вячеслав Двораковский инициировал предложение о введении дополнительных мер поддержки омского бизнес-сообщества. В соответствии с решением мэра, хозяйствующие субъекты могут в льготном режиме рассчитаться с казной.

Предложение главы города поддержали депутаты Омского Горсовета сегодня на пленарном заседании. Омичи и хозяйствующие субъекты получат отсрочку платежа — смогут перенести срок платежа с обязательством погасить всю сумму. Также появится право воспользоваться рассрочкой неналоговых платежей — погасить долг поэтапно в соответствии с согласованным графиком.

Рассрочка будет предоставляться на срок от 1 месяца до 2 лет, в некоторых случаях до 3 лет. При досрочном гашении долга существует возможность списать задолженность по пени в размере до 50%.

Одними из условий предоставления льготы являются: угроза возникновения банкротства в случае единовременной уплаты неналогового платежа, увеличение начислений по арендной плате за земельные участки, принадлежащие государству, перерасчет арендной платы и другие.

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