Рустэм Хамитов: «Срок модернизации ЖД вокзала в Уфе становится рекордным»

Глава РБ в своей речи прошелся по проблемным вопросам в этом направлении. К примеру, срок модернизации железнодорожного вокзала в Уфе Рустэм Хамитов назвал «рекордным», учитывая, что он длится уже 12 лет, с 2004 года.

«Что было неправильным в начале, сейчас уже трудно сказать. Видимо, там были какие-то деформации. На сегодняшний день задача не решена», — говорит он.

Так же он заострил внимание на доступность пассажирских платформ, сравнивая их с платформами конца XIX века. Рашид Сайбаталов уверил, что проблема будет решена до 2019 года.

По словам Рустэма Хамитова, следует разработать программу по строительству пешеходных мостов через железнодорожные пути. Он так же подчеркнул, что «Из глобальных вопросов открытым остаётся строительство железнодорожного Южного обхода города Уфы. Сегодня мы на нулевой позиции с точки зрения начала строительства этого нужного для города и республики объекта. Там нужно строить 18 км железнодорожных путей». Это дело откладывается уже очень давно, и опасные грузы продолжают ходить через город. По словам Главы, он уже не верит, что проектирование и строительство обходных путей начнется в ближайшее время.