Бесплатную приватизацию могут продлить для жителей Крыма и ряда категорий граждан

«Сегодня есть ряд инициатив у наших коллег из парламента. Есть инициатива о продлении бесплатной приватизации для Республики Крым и города Севастополь, а также для ряда отдельных категорий граждан», — сказал он журналистам.

«Сегодня этот законопроект к нам зашел на согласование. И я думаю, что мы посмотрим более внимательно и, вполне возможно, что положительный отклик на этот законопроект дадим», — добавил глава строительного ведомства.