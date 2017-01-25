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15:09 (мск), источник: Интерфакс

Бесплатную приватизацию могут продлить для жителей Крыма и ряда категорий граждан

25 января. Interfax-Russia.ru — Бесплатная приватизация жилья в РФ может быть продлена для Крыма, Севастополя и отдельных категорий граждан, заявил глава Минстроя Михаил Мень по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня есть ряд инициатив у наших коллег из парламента. Есть инициатива о продлении бесплатной приватизации для Республики Крым и города Севастополь, а также для ряда отдельных категорий граждан», — сказал он журналистам.

«Сегодня этот законопроект к нам зашел на согласование. И я думаю, что мы посмотрим более внимательно и, вполне возможно, что положительный отклик на этот законопроект дадим», — добавил глава строительного ведомства.

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