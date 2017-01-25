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15:12 (мск), источник: НИА Самара

В Отрадном вручат ключи от новых квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилья

26 января в Отрадном в здании МАУ КДЦ «Юность» состоится мероприятие, посвященное вручению ключей от новых квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

СОФЖИ завершил строительство двух многоквартирных 5-этажных домов в Отрадном по адресу: ул. Сабирзянова, д. 3 в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» и программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В итоге Администрация Отрадного получила по условиям муниципального контракта 5420,9 кв.м. нового комфортного жилья с чистовой отделкой по государственной цене.

Из 104 квартир 5 будут переданы детям-сиротам, остальные предназначены для переселенцев из аварийного жилищного фонда.

Новоселы переедут в полностью готовые к проживанию квартиры: на стенах наклеены обои, на полу линолеум, установлены необходимые сантехприборы и приборы учета воды, газа и электроэнергии. Просторные кухни оснащены газовыми колонками и плитами. Приятным дополнением к новой комфортной жизни для новых жильцов станут лоджии, сообщает пресс-служба облправительства.

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