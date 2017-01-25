В Отрадном вручат ключи от новых квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилья

СОФЖИ завершил строительство двух многоквартирных 5-этажных домов в Отрадном по адресу: ул. Сабирзянова, д. 3 в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» и программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В итоге Администрация Отрадного получила по условиям муниципального контракта 5420,9 кв.м. нового комфортного жилья с чистовой отделкой по государственной цене.

Из 104 квартир 5 будут переданы детям-сиротам, остальные предназначены для переселенцев из аварийного жилищного фонда.