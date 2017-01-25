Омским экс-чиновникам вернули доплаты к пенсии, несмотря на протест прокуратуры

В целях уменьшения нагрузки на бюджет была внесена поправка с условием предоставления соцподдержки только тем пенсионерам, которые получали ее до 1 января 2017 года. Однако этому воспротивился вице-спикер Василий Мамонтов, назвав предложение дискриминацией и призвав «либо принимать полностью, либо не принимать вообще». В результате данную поправку, как и прочие, депутаты не поддержали, однако в целом проект решения приняли.

Напомним, ранее аналогичный правовой акт был оспорен Центральным райсудом. При попытке горсовета принять его вновь в конце 2016 года представительница надзорного ведомства обещала принять «иные меры» в случае утверждения решения о доплатах, аргументируя это нарушением бюджетного законодательства, а также дефицитом муниципального бюджета.