«Укрзализныця» обещает бесплатный Wi-Fi на всех ж/д вокзалах и поезда в Австрию и Болгарию

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун на заседании Кабинета министров.

«Будем развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fi, объявляем конкурс на дизайн новых “вагонов будущего”, которые будут иметь мировые стандарты», — сообщил Балчун.

Кроме того, по его словам, компания намерена в этом году купить 50 пассажирских вагонов.

«Также мы хотим увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией», — добавил он.

Балчун также сообщил о принятии 24 января решения о выделении из компании филиала UZ Cargo и создании филиала UZ Cargo International, который будет помогать развивать международную деятельность компании.

«Также на повестке дня создание собственного экспедитора — “УЗ Форвардинг”, потому что, к сожалению, в этой сфере “Укрзализныця” полностью отдала свой рынок частным компаниям», — добавил глава компании.