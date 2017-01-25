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15:52 (мск), источник: УНИАН

«Укрзализныця» обещает бесплатный Wi-Fi на всех ж/д вокзалах и поезда в Австрию и Болгарию

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» обещает в текущем году обеспечить покрытие всех железнодорожных вокзалов страны Интернетом по беспроводной технологии Wi-Fi.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун на заседании Кабинета министров.

«Будем развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fi, объявляем конкурс на дизайн новых “вагонов будущего”, которые будут иметь мировые стандарты», — сообщил Балчун.

Кроме того, по его словам, компания намерена в этом году купить 50 пассажирских вагонов.

«Также мы хотим увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией», — добавил он.

Балчун также сообщил о принятии 24 января решения о выделении из компании филиала UZ Cargo и создании филиала UZ Cargo International, который будет помогать развивать международную деятельность компании.

«Также на повестке дня создание собственного экспедитора — “УЗ Форвардинг”, потому что, к сожалению, в этой сфере “Укрзализныця” полностью отдала свой рынок частным компаниям», — добавил глава компании.

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