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16:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Суд приостановил рассмотрение иска к Качканарскому ГОК по отмене приказа об аттестации рабочих

Качканарский городской суд приостановил рассмотрение иска к местному ГОК.

Как передает корреспондент Накануне.RU, речь шла об отмене приказа о проведении внеочередных экзаменов по проверке знаний требований охраны труда на предприятии.

Напомним, по данным «Городского контроля» КПРФ, директор Качканарского ГОК (входит в «Евраз») летом издал приказ о проведении внеочередных экзаменов по проверке знаний требований охраны труда, а обучения не провел: в результате 36 работников предприятия были отстранены от работы и лишены заработной платы. Позднее на предприятии была проведена проверка, в ходе которой выявлено множество нарушений, что позволило признать результаты экзаменов недействительными, а отстраненных работников восстановить. Также юристами «Городского контроля» было подготовлено исковое заявление в суд об отмене приказа.

Как сообщается в картотеке дел суда, рассмотрение иска состоялось 24 января. В результате было принято решение о приостановке производства по делу. В качестве комментария к решению указана «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела». Что это за дело, оперативно уточнить в суде не удалось.

Напомним, в КПРФ считают, что неправомерное отстранение от работы на Качканарском ГОК было попыткой «разогнать профсоюз, известный активной борьбой за права рабочих».

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