В феврале уфимцы получат измененные «платежки» за жилищно-коммунальные услуги

Об изменениях в порядке определения платы за содержание жилого помещения шла речь на круглом столе, состоявшемся сегодня, 25 января, на площадке УЖХ Уфы. В разговоре участвовали генеральный директор МУП «ЕРКЦ» Уфы Ильдар Ардаширов, директор столичного УЖХ Раиль Мирхайдаров, руководители управляющих компаний УЖХ районов города, председатели советов многоквартирных домов, представители СМИ.

До 1 июня субъектам предстоит определить новые нормативы потребления ресурсов в целях содержания общего имущества. Пока же для расчетов применяются нормативы, действующие на ноябрь 2016 года и установленные Госкомитетом РБ по тарифам.

Для первоначального включения вышеназванных расходов в плату за содержание жилого помещения решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.

При последующих включениях, в случае если работы по содержанию общего имущества превышают минимальный перечень, собственники вправе принять решение о включении в плату за содержание расходов на приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с учетом превышения нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в целях содержания общего имущества.

Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов: за содержание и текущий ремонт общего имущества; за холодную воду на ОДН; за горячую воду на ОДН; за электрическую энергию на ОДН.

В многоквартирных домах с непосредственным способом управления, и в которых способ управления не выбран или не реализован, расходы на оплату холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемые на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме, не включаются в плату за содержание жилого помещения, а составляют плату за коммунальные услуги.

Данный порядок начисления платы за коммунальные услуги будет реализован в платежных документах с февраля 2017 года.

За более подробными разъяснениями об изменениях в платежных документах горожане могут обратиться в свои управляющие компании. Также информация будет размещена на сайтах управляющих компаний, МБУ «УЖХ» Уфы и МУП «ЕРКЦ».