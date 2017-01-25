Ростовская область вошла в двадцатку инновационных регионов России

Рейтинг проводится Ассоциацией инновационных регионов России с 2012 года и строится на оценке показателей по нескольким направлениям: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности.

«Отличием от рейтингов предыдущих лет является учет качественно новых индикаторов, объединенных в блок “Инновационная активность региона”. Среди показателей данного блока — сведения о наличии инновационной инфраструктуры в регионе, победах в конкурсах, проводимых федеральными органами власти, объеме привлеченных инвестиций из федерального бюджета в инновационную сферу, поддержке инновационных проектов федеральными институтами развития и других», — говорится в сообщении пресс-службы.