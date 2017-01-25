Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Топ самых полезных видов мяса
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
8«Женский марш» против Трампа
17:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовская область вошла в двадцатку инновационных регионов России

По итогам проведенного рейтинга инновационных регионов России, Ростовская область поднялась на семь пунктов и заняла 19 место, попав в группу «средне-сильных инноваторов», об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Ростовской области.

Рейтинг проводится Ассоциацией инновационных регионов России с 2012 года и строится на оценке показателей по нескольким направлениям: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности.

«Отличием от рейтингов предыдущих лет является учет качественно новых индикаторов, объединенных в блок “Инновационная активность региона”. Среди показателей данного блока — сведения о наличии инновационной инфраструктуры в регионе, победах в конкурсах, проводимых федеральными органами власти, объеме привлеченных инвестиций из федерального бюджета в инновационную сферу, поддержке инновационных проектов федеральными институтами развития и других», — говорится в сообщении пресс-службы.

По показателям нового блока рейтинга Ростовская область имеет успешные позиции. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Петр Толстой выходит на межнациональный уровень
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против «Алмаз-Антей»
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Российскую легкоатлетку лишили двух серебряных медалей ОИ-2008 Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь