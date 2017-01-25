В регионе построят мусоросжигающий завод, производящий электроэнергию

В среду, 25 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем правления управляющей компании холдинга «Волгопромгаз», заместителем председателя правления компании «Роснано» Владимиром Аветисяном, сообщает региональное правительство.

На встрече были обсуждены итоги работы компаний, входящих в холдинг, в 2016 году и обозначены приоритеты инвестиционной программы сетевых компаний холдинга. Владимир Аветисян рассказал Николаю Меркушкинк о перспективах освоения территории бывшего завода ЗиМ. Проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов, соглашение с которым может быть заключено уже весной текущего года.

Кроме того стороны обсудили проект строительства мусоросжигающего завода, который может быть реализован в Самарской области совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, и продуктом сжигания мусора у таких предприятий является электроэнергия и тепло.