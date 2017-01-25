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16:29 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке во вторник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,85 грн, продать — по 29,45 грн.

Источник: Капитал

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с понедельником курс американской валюты в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже — на 5 копеек. 24 января доллар предлагали купить по 27,95 грн, продать — по 29,50 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 25 января составляет 27,23 грн/доллар.

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