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17:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Госстандарт назвал лучшие товары Беларуси по итогам прошлого года

Лауреатами конкурса Лучшие товары Республики Беларусь 2016 года признаны 248 товаров, выпускаемых 139 организациями.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В частности, в номинации Продовольственные товары лауреатами стали 163 товара 77 предприятий, Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов — 37 товаров 26 компаний, Продукция производственно-технического назначения — 42 товара 32 организаций. В номинации Услуги населению звания лауреата конкурса удостоены 6 организаций.

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— Статус Новинка года, учрежденный для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 26 товарам различного назначения, — подчеркнула руководитель пресс-службы Госстандарта Тамара Бурдукевич.

Она также отметила, что в 2016 году впервые были учреждены специальные награды конкурса — Лучший в отрасли (присуждены 6 предприятиям) и Лучший в регионе (ими стали 23 организации), а также диплом Стабильное качество (получили 35 компаний).

Кстати, при подведении окончательных итогов конкурса республиканская комиссия учитывала отзывы потребителей, которые впервые могли проголосовать за финалистов. К слову, оценивались все аспекты их работы, влияющие на качество продукции, начиная с технологических моментов и заканчивая энергосбережением и рекламой.

— Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах, — рассказала Тамара Бурдукевич.

druk@sb.by.

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