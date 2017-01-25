Госстандарт назвал лучшие товары Беларуси по итогам прошлого года
Лауреатами конкурса Лучшие товары Республики Беларусь 2016 года признаны 248 товаров, выпускаемых 139 организациями.
Лауреатами конкурса Лучшие товары Республики Беларусь 2016 года признаны 248 товаров, выпускаемых 139 организациями.
В частности, в номинации Продовольственные товары лауреатами стали 163 товара 77 предприятий, Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов — 37 товаров 26 компаний, Продукция
— Статус Новинка года, учрежденный для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 26 товарам различного назначения, — подчеркнула руководитель
Она также отметила, что в 2016 году впервые были учреждены специальные награды конкурса — Лучший в отрасли (присуждены 6 предприятиям) и Лучший в регионе (ими стали 23 организации), а также диплом Стабильное качество (получили 35 компаний).
Кстати, при подведении окончательных итогов конкурса республиканская комиссия учитывала отзывы потребителей, которые впервые могли проголосовать за финалистов. К слову, оценивались все аспекты их работы, влияющие на качество продукции, начиная с технологических моментов и заканчивая энергосбережением и рекламой.
— Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах, — рассказала Тамара Бурдукевич.
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