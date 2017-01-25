Госстандарт назвал лучшие товары Беларуси по итогам прошлого года

В частности, в номинации Продовольственные товары лауреатами стали 163 товара 77 предприятий, Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов — 37 товаров 26 компаний, Продукция производственно-технического назначения — 42 товара 32 организаций. В номинации Услуги населению звания лауреата конкурса удостоены 6 организаций.

— Статус Новинка года, учрежденный для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 26 товарам различного назначения, — подчеркнула руководитель пресс-службы Госстандарта Тамара Бурдукевич.

Она также отметила, что в 2016 году впервые были учреждены специальные награды конкурса — Лучший в отрасли (присуждены 6 предприятиям) и Лучший в регионе (ими стали 23 организации), а также диплом Стабильное качество (получили 35 компаний).

Кстати, при подведении окончательных итогов конкурса республиканская комиссия учитывала отзывы потребителей, которые впервые могли проголосовать за финалистов. К слову, оценивались все аспекты их работы, влияющие на качество продукции, начиная с технологических моментов и заканчивая энергосбережением и рекламой.

— Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах, — рассказала Тамара Бурдукевич.

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