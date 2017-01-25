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17:33 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда задумались о строительстве временного моста на Остров

Власти Калининграда рассматривают вариант строительства временной эстакады на остров Октябрьский. Это позволит одновременно закрыть Высокий и Деревянный мосты.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил во время рабочего выезда в среду, 25 января, мэр Александр Ярошук, администрация рассматривает различные варианты, чтобы не допустить блокады Острова.

Сейчас мы будем делать улицу Павлова и продолжать консолидацию, будут закрыты съезды со Второй эстакады. И если мост закроют, то жители не смогут выехать. Мы будем корректировать время реконструкции в соответствии с графиком и постараемся минимизировать проблемы жителей Острова, — заявил градоначальник.

По словам Ярошука, первый вариант — закрытие Деревянного моста после запуска движения по Высокому, второй — строительство временной дороги. «Как только мы сдадим Высокий, сразу начнём Деревянный. Либо мы создадим параллельный мост там, где проходят работы», — отметил мэр Калининграда.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, однако из-за корректировки проекта сроки перенесли на два месяца.

Ранее власти Калининграда допустили одновременное закрытие Высокого и Деревянного мостов. «Откладывать капитальный ремонт Деревянного уже нельзя. Поэтому на пару месяцев такой вариант возможен», — заявлял замглавы Калининграда Артур Крупин в январе 2017 года.

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