Власти Калининграда задумались о строительстве временного моста на Остров
Власти Калининграда рассматривают вариант строительства временной эстакады на остров Октябрьский. Это позволит одновременно закрыть Высокий и Деревянный мосты.
Власти Калининграда рассматривают вариант строительства временной эстакады на остров Октябрьский. Это позволит одновременно закрыть Высокий и Деревянный мосты.
Как сообщил во время рабочего выезда в среду, 25 января, мэр Александр Ярошук, администрация рассматривает различные варианты, чтобы не допустить блокады Острова.
Сейчас мы будем делать улицу Павлова и продолжать консолидацию, будут закрыты съезды со Второй эстакады. И если мост закроют, то жители не смогут выехать. Мы будем корректировать время реконструкции в соответствии с графиком и постараемся минимизировать проблемы жителей Острова, — заявил градоначальник.
По словам Ярошука, первый вариант — закрытие Деревянного моста после запуска движения по Высокому, второй — строительство временной дороги. «Как только мы сдадим Высокий, сразу начнём Деревянный. Либо мы создадим параллельный мост там, где проходят работы», — отметил мэр Калининграда.
Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, однако
Ранее власти Калининграда допустили одновременное закрытие Высокого и Деревянного мостов. «Откладывать капитальный ремонт Деревянного уже нельзя. Поэтому на пару месяцев такой вариант возможен», — заявлял замглавы Калининграда Артур Крупин в январе 2017 года.