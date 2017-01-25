Розенко: МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста

«Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят», — цитируют «Украинские новости» Розенко.

КИЕВ 25 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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По словам Розенко, переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте.

3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.