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19:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Розенко: МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста

Как заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, вопрос о повышении пенсионного возраста снят с повестки дня в переговорах с Международным валютным фондом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ 25 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят», — цитируют «Украинские новости» Розенко.

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По словам Розенко, переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте.

3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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