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19:34 (мск), источник: УНИАН

В Украине сложилась «культура мошенничества» — Нацбанк

В НБУ отметили, что ключевым риском украинских банков является недостаточная защита прав кредиторов.

Источник: УНИАН

Ключевым риском украинских банков, препятствующим полноценному возобновлению кредитования, является юридический риск, или недостаточная защита прав кредиторов, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук в ходе круглого стола в Киеве.

«Ключевой риск — это юридический риск. Это абсолютно очевидно для всех участников рынка — для регуляторов и для банков. Если честно, то и заемщики очень четко это понимают», — сказал он.

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По словам Ваврищука, в Украине сложилась «культура мошенничества», когда десятки крупных заемщиков злоупотребляют имеющимися у них ресурсами и возможностями в переговорах с банками.

«Без решения проблемы защиты прав кредиторов активного кредитования мы не дождемся», — подчеркнул Ваврищук.

Он отметил, что возобновление кредитования является приоритетом НБУ, однако регулятор не может сделать многого в этом направлении, но понимает проблемы банкиров.

В частности, по его словам, корпоративный сектор в Украине сильно закредитован после неосмотрительного кредитования бизнеса в докризисный период, в то время как у банкиров есть огромный потенциал развития кредитования физлиц.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в связи с отсутствием платежеспособных заемщиков, значительным объемом проблемных кредитов и рисками судебной системы.

Ранее Национальный банк прогнозировал возобновление кредитования в 2016 году при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.

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