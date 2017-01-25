В МВД после скандала с Захарченко появилось новое управление

По ее словам, соответствующий приказ накануне подписал глава МВД Владимир Колокольцев.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что управление закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации, сотрудникам уже выдали уведомления.
Взамен в структуре главка появилось управление "Р", которое занимается борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии.
Как отметила Волк, сейчас кандидаты на замещение должностей в новом управлении проходят проверки службой собственной безопасности МВД и ФСБ.
Именно в управлении «Т» служил полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию.
На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления. В ходе обысков по делу Захарченко изъяли около девяти миллиардов рублей.