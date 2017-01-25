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19:24 (мск), источник: РИА Новости

В МВД после скандала с Захарченко появилось новое управление

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ликвидировано управление «Т», рассказала журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

По ее словам, соответствующий приказ накануне подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что управление закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации, сотрудникам уже выдали уведомления.

Взамен в структуре главка появилось управление "Р", которое занимается борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии.
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Как отметила Волк, сейчас кандидаты на замещение должностей в новом управлении проходят проверки службой собственной безопасности МВД и ФСБ.

Именно в управлении «Т» служил полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию.

На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления. В ходе обысков по делу Захарченко изъяли около девяти миллиардов рублей.

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