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19:41 (мск), источник: ТАСС

В МВД ликвидировали Управление «Т» полковника Захарченко

Вместо него создана новая структура — Управление «Р» по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МВД России подтвердило ликвидацию Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, вместо этого управления будет создано новое, отвечающее за борьбу с правонарушениями в сферах добычи природных ресурсов.

По приказу главы МВД Владимира Колокольцева в ГУЭБиПК ликвидировано Управление «Т», занимавшееся борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии, сказала Волк.

Вместо этого управления создана новая структура - Управление "Р" - по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

По словам официального представителя МВД, в новом управлении созданы четыре отдела, в которых предусмотрены следующие направления деятельности по борьбе с правонарушениями в сферах: добычи, транспортировки нефти и газа, горной промышленности, незаконным оборотом драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, переработки, транспортировки нефтепродуктов и газоконденсата, а также химической промышленности, генерирования, передачи и распределения электроэнергии, угольной промышленности.

Общая штатная численность ГУЭБиПК МВД России в результате принятия приказа не изменилась.
Ирина ВолкОфициальный представитель МВД
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В настоящее время кандидаты на замещение вакантных должностей Управления «Р» проходят проверки со стороны ГУ собственной безопасности МВД и ФСБ с целью отбора сотрудников, наиболее подготовленных к осуществлению профессиональной деятельности и эффективному выполнению стоящих перед ГУЭБиПК МВД России задач.

Ранее источник в правоохранительных органах ТАСС сообщал, что в антикоррупционном главке МВД проведены структурные изменения после задержания и последующего ареста врио начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко, после чего в ГУЭБиПК была проведена комплексная проверка с участием Главного управления собственной безопасности МВД России, по результатам которой были уволены ряд сотрудников, в том числе находившиеся в подчинении Захарченко.

Комментарии
12
эльшат мехтиев
Назвать его именем. Навечно зачислить в списки.
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А Б
Вечная слава полковнику! Кстати, что-то давно о нём ничего не слышно, может уже замяли его дело под шумок?
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А Б
Браво, г-н Колокольцев, отличное решение! Поменяли букву "Т" на "Р" в названии ведомства. Ничего, что не по алфавиту, это не самое главное. Важнее то, что опричные чиновники как сидели в своих креслах, так в них и останутся. Только таблички на дверях поменяют. Это называется, очевидно, борьбой за чистоту своих рядов.
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