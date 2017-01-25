В МВД ликвидировали Управление «Т» полковника Захарченко

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МВД России подтвердило ликвидацию Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, вместо этого управления будет создано новое, отвечающее за борьбу с правонарушениями в сферах добычи природных ресурсов. По приказу главы МВД Владимира Колокольцева в ГУЭБиПК ликвидировано Управление «Т», занимавшееся борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии, сказала Волк.

Вместо этого управления создана новая структура - Управление "Р" - по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

По словам официального представителя МВД, в новом управлении созданы четыре отдела, в которых предусмотрены следующие направления деятельности по борьбе с правонарушениями в сферах: добычи, транспортировки нефти и газа, горной промышленности, незаконным оборотом драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, переработки, транспортировки нефтепродуктов и газоконденсата, а также химической промышленности, генерирования, передачи и распределения электроэнергии, угольной промышленности.

Общая штатная численность ГУЭБиПК МВД России в результате принятия приказа не изменилась. Ирина Волк Официальный представитель МВД

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