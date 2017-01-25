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18:43 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму расширят список претендентов на 30%-ю жилищную субсидию

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Власти Республики Крым планируют расширить перечень отдельных категорий граждан, претендующих на получение денежной компенсации в размере 30% от нормативной стоимости квадратного метра жилья. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи главы Республики Крым Сергея Аксенова с министром строительства и архитектуры РК Сергеем Кононовым.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минстроя напомнил, что в Крыму принято решение о 30% субсидии, которая выделяется за счет республиканских средств отдельным категориям граждан. Большинство из них — бюджетники: учителя, врачи, государственные и муниципальные служащие, ведущие спортсмены Республики, которые получают 30% денежной компенсации от нормативной стоимости квадратного метра.

«Эта программа, безусловно, будет действовать в текущем году, и у меня есть предложение расширить перечень таких категорий и включить туда, как минимум, две категории: инвалиды и молодые семьи», — обратился Кононов к главе Крыма.

В свою очередь Сергей Аксенов поддержал предложение профильного министра.

«Есть люди, которые никогда без государственной помощи приобрести себе жилье не смогут, поэтому такие программы как раз должны ориентироваться на тех, у кого нет такой возможности», — сказал руководитель крымского правительства.

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