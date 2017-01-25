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21:13 (мск), источник: Sputnik.md

В долгах, как в шелках: Молдова существенно нарастила госдолг

В министерстве финансов Молдовы рассказали, что какова ситуация с государственным долгом республики, и как страна накопила столько задолженностей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Внутренний государственный долг Молдовы по итогам 2016 года увеличился практически втрое, составив 21,5 миллиарда леев. К концу 2015 года эта задолженность приравнивалась к 7,2 миллиарда леев. Таковы данные министерства финансов республики.

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В Минфине пояснили, что «изменение внутреннего госдолга страны произошло за счет увеличения эмиссии государственных ценных бумаг на первичном рынке на 953 миллиона леев, а также выпуска ГЦБ на сумму в 13,3 миллиарда леев для исполнения Минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий, предоставленных Нацбанку для гарантирования срочных кредитов.

Внешний государственный долг Молдовы по итогам 2016 года достиг отметки в 29,26 миллиарда леев, увеличившись за год примерно на три миллиарда леев.

«На протяжении 2016 года чистое внешнее финансирование достигло позитивного значения, составив примерно 175,04 миллиона долларов. В то же время скачки обменного курса доллара США по отношению к другим валютам привели к негативным показателям», — отметили в Минфине.

Общая сумма государственного долга страны к концу 2016 года составила 50,78 миллиарда леев.

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