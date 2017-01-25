Башкирии из Москвы дадут 175 млн рублей на жилье для молодых семей

Распоряжение на эту тему опубликовано на сайте правительства РБ.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В целом из федерального бюджета распределено 4,234 млрд рублей между 75 субъектами РФ.

Молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать на субсидию в размере 30% расчетной стоимости жилья. Молодые семьи, имеющие одного или нескольких детей, могут претендовать на субсидию в размере 35%.

Известно, что субсидии предоставляются регионам, выполняющим условия и требования подпрограммы и своевременно представившим заявки на участие в подпрограмме. Башкирия, судя по всему, сумела выполнить все эти требования.