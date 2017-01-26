Бурёнка «в квартире». Южноуральцам предлагают взять корову в аренду

Александр Гладилов, фермер из Верхнеуральского района и заместитель директора Союза крестьянских, фермерских хозяйств и сельских кооперативов Челябинской области, предлагает горожанам последовать примеру кота Матроскина и взять корову в аренду. Наш собеседник уверен, что это не только дело взаимовыгодное, но и поможет наладить самую эффективную смычку города и деревни, возродить село.

Вместо процентов — молоко и сыр.

Эльдар Гизатуллин, «АиФ-Челябинск»: Когда вы объявили, что предлагаете горожанам обзавестись коровой, многие восприняли это буквально — мол, надо будет содержать корову в квартире.

Александр Гладилов: Нет, конечно же, речь не об этом. Мы предлагаем брать коров в аренду. Они находятся в фермерских хозяйствах, а горожане получают экологически чистые и свежие продукты. Это не то молоко, которое прошло через перекупщиков, оптовиков, магазины. Зачастую в итоге непонятно, когда же произведено молоко, которое в итоге попало к вам на стол.

Можете сами выбрать корову — мы даже альбом наших бурёнок составляем. Или же купить её где-то на стороне. Главное, чтобы она была молочная. Дадите ей кличку. Можете даже через видеокамеру следить, как ваша корова поживает — чем питается, когда её доят, как ухаживают. В планах у нас даже агротуризм развивать, чтобы люди могли приехать на ферму, пообщаться со своей коровой, подоить её.

— А как конкретно работает механизм? В чём тут выгода для людей?

— Корову можно взять в аренду на срок от года до пяти-семи лет. Чем больше срок, тем выгоднее. Мы подписываем договор, страхуем корову. Формируем, как мы её называем, продуктовую корзину — вы сами указываете, что хотели бы получать от своей коровы. Вот недавно подписали договор с одним пенсионером. Ему, к примеру, три литра молока в неделю — много. Можем подстроиться под потребности.

— Но мне кажется, и среднестатистической семье из четырёх человек три литра молока в неделю тоже много.

— Зависит от привычек семьи. Но ведь не обязательно покупать именно молоко — для этого и нужна продуктовая корзина. Можно покупать сливки, творог, сметану, сыр. Принцип такой же, как если бы вы вкладывали деньги в банк, только в этом случае вкладываете в конкретную корову, а вместо процентов — продукты. Можно договориться о поставках раз в неделю, два раза в неделю — кому как удобно. В будущем думаем заняться и мясом, и птицей — так что у вас, образно выражаясь, дома не только бурёнка будет, а целая ферма.

— Не проще ли всё-таки купить молоко и творог в магазине?

— А давайте посчитаем. Цена коровы составляется из расчёта 180 рублей на килограмм живого веса. Одна семья купила корову весом 460 килограммов. Заплатила чуть более 80 тысяч рублей. В семье у них четыре человека. В договоре мы записали три литра молока два раза в неделю. Молоко тут условное, оно включает самые разные молочные продукты. За пять лет семья получает не менее 5 тонн молока. За это время молочные продукты для них будут в итоге в три раза дешевле, чем купленные в магазине. Я уже не говорю о качестве.

— А в чём выгода для фермера?

— В том, что я получаю остатки — всё-таки семья не способна за неделю употребить всё надоенное молоко. Плюс мои телята. И по истечении пяти лет корова становится моей. Хотя есть разные варианты. Корова может остаться горожанину, который отправит её на бойню и получит мясо.

На консерванты денег нет.

— И много ли желающих обзавестись домашней бурёнкой?

— Довольно много — из Челябинска, Магнитогорска, других городов. Кстати, есть покупатели из деревень — там ведь многим уже держать свою скотину невыгодно. На нас уже выходят люди из Пермского края, Забайкалья, Воронежской области, Крыма, Москвы. Это и фермеры, и горожане — интересуются деталями. Я делюсь опытом с крестьянскими хозяйствами, горожанам советую искать у себя в регионе фермеров, готовых взяться за это дело.

— А что подвигло вас заняться таким необычным проектом?

— Официально я фермером стал с 2012 года, а до этого занимался подсобным хозяйством. Технику взял в аренду с правом выкупа. Областной минсельхоз выделил грант на 600 тысяч рублей, спасибо ему за это. Но в банке получить кредит очень трудно. Я однажды сам и оценку провёл, и страховку оформил, и залог предоставил, но мне всё равно отказали без объяснения причин.

Думал, как же развиваться дальше. Так и родился проект. Лучше я проценты с коровы буду выдавать в виде продуктов горожанам, чем платить банку. И мне выгодно, и людям. Выгодно даже при расстояниях от моего хозяйства до Челябинска. К тому же у меня есть коллеги, чьи хозяйства ближе к областному центру, — можно распределять поголовье.

Сама идея собирательная. Так, некоторые кооперативы сдают коров в аренду фермерам, но взамен требуют деньги, а не продукты. Колхозы в своё время тоже давали крестьянам коров в аренду. Словом, кое-что там подсмотрел, кое-что в другом месте. Помогло и то, что участвовал в интернет-магазинах, где фермеры торговали своей продукцией.

— Приходилось слышать, что продукция фермеров всегда будет дороже, чем продукция от крупных агрофирм. Вы согласны с этим?

— Конечно, фермерская продукция дороже. Очень много ручного труда. Из-за недостатка средств не буду злоупотреблять консервантами, гербицидами. Да, я теряю в урожайности, рентабельности. Но зато получаю экологически чистую продукцию, которую люди готовы покупать. В Москве предприниматель Герман Стерлигов продаёт свой хлеб по 500 рублей за буханку, объясняя это тем, что использует колодезную воду, другие натуральные ингредиенты. И это востребовано.

Большие компании гонятся в первую очередь за экономикой, прибылью. В ход идут всякие заменители, консерванты — отсюда и относительная дешевизна товара. Но мы всё равно в выигрыше, так как работаем без перекупщиков и посредников. Мы готовы и переработкой заниматься, ведь многие горожане, к примеру, привыкли к меньшей жирности молока. Помните, я говорил, что у нас есть покупатели и в деревнях? И всё опять же из-за засилья крупных холдингов. Село в итоге вымирает. А наш проект способствует тому, что горожане договариваются с крестьянами к взаимной пользе.

Дефицита нам не надо.

— А что это за термобоксы, которые вы предлагаете установить в домах?

— Термобоксы — это своего рода будки для продуктов. Наподобие постаматов. Мы загружаем продукты по заказу, покупателю приходит СМС с кодом. Он его набирает и получает свои продукты. Но для установки термобоксов надо, чтобы хотя бы пять покупателей было в одном подъезде. Это дело будущего, к которому мы, надеюсь, придём.

— Не боитесь, что все проекты наших фермеров окажутся под угрозой из-за наплыва импорта? Вот и Шувалов говорит, что к концу года контрсанкции, возможно, отменят.

— Рано или поздно контрсанкции отменят, хотя Путин и сказал, что, мол, будем тянуть до последнего. Поэтому надо поторопиться отхватить часть пирога. Кто-то за контрсанкции, кто-то против. По моему мнению, нужна золотая середина. Нельзя закрываться от мирового рынка, но и пальмовое масло тысячами тонн ввозить тоже нельзя. Ситуация сложная. Я помню, как колхозы жили на сплошных дотациях и списании долгов. Когда я брал землю, дали под сено болото, а под сев — участок, где камни. А сами на лучших участках толком не работали.

В советское время дефицит продуктов во многом и возник из-за того, что горожане и селяне не могли договориться. В итоге социально-экономические потрясения, крушение общественного строя. А мы сейчас смычку между городом и селом восстанавливаем, чтобы не было больше революций из-за нехватки продуктов. Главное — не дать хозяйствам расслабиться, как колхозам, и не допустить разорения крестьянства. Тогда избежим потрясений.

Досье.

Александр ГЛАДИЛОВ. Родился в 1978 году в Верхнеуральске. Окончил профессиональное техническое училище в Магнитогорске и Верхнеуральский технологический лицей. В 2006 году стал победителем конкурса на лучшее сельское подворье в Верхнеуральском районе. С 2012-го руководит фермерским хозяйством. Неоднократно награждался различными медалями и дипломами за достижения в сельском хозяйстве. В 2007 году возглавлял районное отделение Аграрной партии России.

Кстати.

Для южноуральских фермеров сдача коров в аренду далеко не первая попытка наладить прямую связь с потребителями.