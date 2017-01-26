Бурёнка «в квартире». Южноуральцам предлагают взять корову в аренду
На днях первый
На днях первый
Александр Гладилов, фермер из Верхнеуральского района и заместитель директора Союза крестьянских, фермерских хозяйств и сельских кооперативов Челябинской области, предлагает горожанам последовать примеру кота Матроскина и взять корову в аренду. Наш собеседник уверен, что это не только дело взаимовыгодное, но и поможет наладить самую эффективную смычку города и деревни, возродить село.
Вместо процентов — молоко и сыр.
Эльдар Гизатуллин, «АиФ-Челябинск»: Когда вы объявили, что предлагаете горожанам обзавестись коровой, многие восприняли это буквально — мол, надо будет содержать корову в квартире.
Александр Гладилов: Нет, конечно же, речь не об этом. Мы предлагаем брать коров в аренду. Они находятся в фермерских хозяйствах, а горожане получают экологически чистые и свежие продукты. Это не то молоко, которое прошло через перекупщиков, оптовиков, магазины. Зачастую в итоге непонятно, когда же произведено молоко, которое в итоге попало к вам на стол.
Можете сами выбрать корову — мы даже альбом наших бурёнок составляем. Или же купить её
— А как конкретно работает механизм? В чём тут выгода для людей?
— Корову можно взять в аренду на срок от года до
— Но мне кажется, и среднестатистической семье из четырёх человек три литра молока в неделю тоже много.
— Зависит от привычек семьи. Но ведь не обязательно покупать именно молоко — для этого и нужна продуктовая корзина. Можно покупать сливки, творог, сметану, сыр. Принцип такой же, как если бы вы вкладывали деньги в банк, только в этом случае вкладываете в конкретную корову, а вместо процентов — продукты. Можно договориться о поставках раз в неделю, два раза в неделю — кому как удобно. В будущем думаем заняться и мясом, и птицей — так что у вас, образно выражаясь, дома не только бурёнка будет, а целая ферма.
— Не проще ли
— А давайте посчитаем. Цена коровы составляется из расчёта 180 рублей на килограмм живого веса. Одна семья купила корову весом 460 килограммов. Заплатила чуть более 80 тысяч рублей. В семье у них четыре человека. В договоре мы записали три литра молока два раза в неделю. Молоко тут условное, оно включает самые разные молочные продукты. За пять лет семья получает не менее 5 тонн молока. За это время молочные продукты для них будут в итоге в три раза дешевле, чем купленные в магазине. Я уже не говорю о качестве.
— А в чём выгода для фермера?
— В том, что я получаю остатки —
На консерванты денег нет.
— И много ли желающих обзавестись домашней бурёнкой?
— Довольно много — из Челябинска, Магнитогорска, других городов. Кстати, есть покупатели из деревень — там ведь многим уже держать свою скотину невыгодно. На нас уже выходят люди из Пермского края, Забайкалья, Воронежской области, Крыма, Москвы. Это и фермеры, и горожане — интересуются деталями. Я делюсь опытом с крестьянскими хозяйствами, горожанам советую искать у себя в регионе фермеров, готовых взяться за это дело.
— А что подвигло вас заняться таким необычным проектом?
— Официально я фермером стал с 2012 года, а до этого занимался подсобным хозяйством. Технику взял в аренду с правом выкупа. Областной минсельхоз выделил грант на 600 тысяч рублей, спасибо ему за это. Но в банке получить кредит очень трудно. Я однажды сам и оценку провёл, и страховку оформил, и залог предоставил, но мне всё равно отказали без объяснения причин.
Думал, как же развиваться дальше. Так и родился проект. Лучше я проценты с коровы буду выдавать в виде продуктов горожанам, чем платить банку. И мне выгодно, и людям. Выгодно даже при расстояниях от моего хозяйства до Челябинска. К тому же у меня есть коллеги, чьи хозяйства ближе к областному центру, — можно распределять поголовье.
Сама идея собирательная. Так, некоторые кооперативы сдают коров в аренду фермерам, но взамен требуют деньги, а не продукты. Колхозы в своё время тоже давали крестьянам коров в аренду. Словом,
— Приходилось слышать, что продукция фермеров всегда будет дороже, чем продукция от крупных агрофирм. Вы согласны с этим?
— Конечно, фермерская продукция дороже. Очень много ручного труда.
Большие компании гонятся в первую очередь за экономикой, прибылью. В ход идут всякие заменители, консерванты — отсюда и относительная дешевизна товара. Но мы всё равно в выигрыше, так как работаем без перекупщиков и посредников. Мы готовы и переработкой заниматься, ведь многие горожане, к примеру, привыкли к меньшей жирности молока. Помните, я говорил, что у нас есть покупатели и в деревнях? И всё опять же
Дефицита нам не надо.
— А что это за термобоксы, которые вы предлагаете установить в домах?
— Термобоксы — это своего рода будки для продуктов. Наподобие постаматов. Мы загружаем продукты по заказу, покупателю приходит СМС с кодом. Он его набирает и получает свои продукты. Но для установки термобоксов надо, чтобы хотя бы пять покупателей было в одном подъезде. Это дело будущего, к которому мы, надеюсь, придём.
— Не боитесь, что все проекты наших фермеров окажутся под угрозой
— Рано или поздно контрсанкции отменят, хотя Путин и сказал, что, мол, будем тянуть до последнего. Поэтому надо поторопиться отхватить часть пирога.
В советское время дефицит продуктов во многом и возник
Досье.
Александр ГЛАДИЛОВ. Родился в 1978 году в Верхнеуральске. Окончил профессиональное техническое училище в Магнитогорске и Верхнеуральский технологический лицей. В 2006 году стал победителем конкурса на лучшее сельское подворье в Верхнеуральском районе. С 2012-го руководит фермерским хозяйством. Неоднократно награждался различными медалями и дипломами за достижения в сельском хозяйстве. В 2007 году возглавлял районное отделение Аграрной партии России.
Кстати.
Для южноуральских фермеров сдача коров в аренду далеко не первая попытка наладить прямую связь с потребителями.
Так, действует