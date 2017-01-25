Банк России рассказал, что может стабилизировать курс рубля

«По мнению Банка России, введение в перспективе “бюджетных правил” и применение их на постоянной основе позволят обеспечить более устойчивые и предсказуемые внутренние условия развития, будут способствовать изменению структуры экономики в сторону снижения ее сырьевой зависимости. “Бюджетные правила” в сочетании с применением режима таргетирования инфляции Банком России стабилизируют реальный курс рубля, что ограничит его влияние на конкурентоспособность российских производителей», — отметили в ЦБ.

Минфин РФ ранее в среду сообщил, что с февраля будет осуществлять валютные операции на рынке РФ, привлекая для этого ЦБ. Покупать валюту планируется при цене нефти дороже 40 долларов за баррель, продавать ее — если фактическая цена окажется ниже этого уровня. Операции Минфина РФ на валютном рынке будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка, они призваны минимизировать влияние изменчивости нефтяных цен на экономику до введения «бюджетных правил», сообщило министерство.