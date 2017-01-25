Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Суд в Гааге принял первое решение по спору России на $50 млрд
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
21:34 (мск), источник: РИА Новости

Банк России рассказал, что может стабилизировать курс рубля

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости/Прайм. Введение в перспективе бюджетных правил и применение их на постоянной основе в сочетании с политикой таргетирования инфляции стабилизируют реальный курс рубля и обеспечат стабильные условия для экономики, говорится в сообщении Банка России.

Источник: РИА Новости

«По мнению Банка России, введение в перспективе “бюджетных правил” и применение их на постоянной основе позволят обеспечить более устойчивые и предсказуемые внутренние условия развития, будут способствовать изменению структуры экономики в сторону снижения ее сырьевой зависимости. “Бюджетные правила” в сочетании с применением режима таргетирования инфляции Банком России стабилизируют реальный курс рубля, что ограничит его влияние на конкурентоспособность российских производителей», — отметили в ЦБ.

Минфин РФ ранее в среду сообщил, что с февраля будет осуществлять валютные операции на рынке РФ, привлекая для этого ЦБ. Покупать валюту планируется при цене нефти дороже 40 долларов за баррель, продавать ее — если фактическая цена окажется ниже этого уровня. Операции Минфина РФ на валютном рынке будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка, они призваны минимизировать влияние изменчивости нефтяных цен на экономику до введения «бюджетных правил», сообщило министерство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«А чего приезжал?». Визит Порошенко в Таллин оставил странное ощущение
Британский министр назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
Путин спел под гитару со студентами
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008 Также было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь