В Волгограде малому бизнесу предложили новые места размещения киосков

Предприниматели в режиме живого диалога в течение двух часов обсуждали с представителями муниципальной власти, бизнес-омбудсменом вопросы переноса своих киосков и павильонов с главных улиц города. Им было важно услышать от представителей власти, как это сделать с минимальными затратами и не в ущерб бизнесу. Вопросов у предпринимательского сообщества было много. Например, они переживают, что будет меньше покупателей на новом месте, а значит, упадет выручка. Но в целом, малый бизнес был настроен на конструктивный диалог.

В действующей схеме, которая прекращает свое действие 28 февраля 2017 года, находится 1226 мест нестационарной торговли. Такие данные привел руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Евгений Усков.

— Есть точки нестационарной торговли, в замен которых, в соответствии с решением гордумы, будут предложены компенсационные места, — заявил он. — Это киоски, владельцы которых имеют преимущественное право получения альтернативного места. Сформирован адресный перечень компенсационных мест. В каждом районе в администрации определены по два ответственных сотрудника, которые помогают предпринимателям выбирать новые места размещения.

По словам Евгения Ускова, сегодня многие предприниматели города подали заявления по размещению нестационарных объектов. Сейчас согласовано порядка 1 тысячи мест, из которых около 500 остаются на прежнем месте.

Уведомления, которые были разосланы районными администрациями о несогласовании объектов в новой схеме, получили все присутствующие в зале. Сроки на заявление своего компенсационного права короткие — 10 рабочих дней. Этот острый вопрос удалось снять в ходе дискуссии.