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09:57 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде малому бизнесу предложили новые места размещения киосков

Новая схема для нестационарных объектов на 2017−2021 годы обсуждалась на площадке регионального отделения «ОПОРы России».

Источник: РИАЦ

Предприниматели в режиме живого диалога в течение двух часов обсуждали с представителями муниципальной власти, бизнес-омбудсменом вопросы переноса своих киосков и павильонов с главных улиц города. Им было важно услышать от представителей власти, как это сделать с минимальными затратами и не в ущерб бизнесу. Вопросов у предпринимательского сообщества было много. Например, они переживают, что будет меньше покупателей на новом месте, а значит, упадет выручка. Но в целом, малый бизнес был настроен на конструктивный диалог.

В действующей схеме, которая прекращает свое действие 28 февраля 2017 года, находится 1226 мест нестационарной торговли. Такие данные привел руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Евгений Усков.

— Есть точки нестационарной торговли, в замен которых, в соответствии с решением гордумы, будут предложены компенсационные места, — заявил он. — Это киоски, владельцы которых имеют преимущественное право получения альтернативного места. Сформирован адресный перечень компенсационных мест. В каждом районе в администрации определены по два ответственных сотрудника, которые помогают предпринимателям выбирать новые места размещения.

По словам Евгения Ускова, сегодня многие предприниматели города подали заявления по размещению нестационарных объектов. Сейчас согласовано порядка 1 тысячи мест, из которых около 500 остаются на прежнем месте.

Уведомления, которые были разосланы районными администрациями о несогласовании объектов в новой схеме, получили все присутствующие в зале. Сроки на заявление своего компенсационного права короткие — 10 рабочих дней. Этот острый вопрос удалось снять в ходе дискуссии.

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— Сегодня гордумой эта норма продлена до 30 календарных дней с момента получения уведомления, — сказал Евгений Усков. — Ориентировочно, до середины февраля этого года у предпринимателей есть время, чтобы определиться с местом.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой, нестационарная торговля должна быть актуализирована. Об этом речь ведется давно. И бизнес к этому готов.

— Чтобы предприниматель изменил свой объект торговли, ему нужны гарантии. И сегодня власть дает ему эти гарантии, — говорит она. — Наша задача — ими грамотно воспользоваться. На площадке уполномоченного по правам предпринимателей мы готовы организовать диалог для реализации тех самых прав. За последние две недели таких встреч было проведено более десяти, и они продолжатся.

Те случаи, которые требуют индивидуального подхода, Ольга Устинова пообещала взять под свой личный контроль.

Помимо обновления схемы размещения киосков, речь шла и об их новом внешнем виде. Сейчас городские власти объявили конкурс на определение нового архитектурного облика нестационарного объекта. Лучшие проекты лягут в основу типового проекта, который предприниматели возьмут за основу.

Все эти меры направлены не только на то, чтобы навести порядок в этой сфере (ведь не секрет, что очень часто рядом с законно установленными киосками соседствуют «нелегалы», которые не платят налоги, не соблюдают санитарных норм торговли), но и на то, чтобы город представился в ином виде, в том числе в части потребительского рынка. Чтобы объекты торговли не портили внешний облик городских улиц, а органично вписывались в благоустройство территорий.

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