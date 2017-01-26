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07:07 (мск), источник: Ежедневник.by

Партнер МТЗ в Египте раскрыл подробности совместного проекта

Совместное тракторосборочное производство, открытое в Александрии во время пребывания в Египте Александра Лукашенко, будет производить 2 тыс. тракторов в год.

Источник: Ежедневник.by

Владелец компании MM Group Industrial & International Trade Халед Гамаль Элдин Махмуд, который выступает партнером МТЗ в этом проекте, уточнил в комментарии Daily News Egypt, что в случае необходимости мощности могут быть увеличены в два раза.

Локализация производства составит 45% (египетское участие в комплектации техники), на предприятии будут собираться трактора мощностью 20−120 лошадиных сил под двумя брендами — Belarus и Solis.

О тракторном будущем своего проекта бизнесмен рассказал накануне возможного выхода бизнеса на Египетскую фондовую биржу (EGX). Халед Гамаль Элдин Махмуд рассчитывает разместить при проведении IPO 25% акций компании. Деньги ему необходимы для расширения бизнеса.

MM Group Industrial & International — это холдинговая структура, в которую входят 24 компании. Они занимаются реализацией продукцией Samsung и Vodafone через 34 розничных магазина, а также продают автомобили класса люкс — Jaguar, Ferrari, Maserati, Land Rover, Bentley, Polaris, Victory and Ducati. Группе принадлежат сервисный центр в городе Рамазан и производство по переработке рисовой соломы.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе — октябре 2016 года на египетском рынке был продан 171 трактор Минского тракторного завода. Это в 3,5 раза меньше, чем было в аналогичном периоде 2015 года.

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