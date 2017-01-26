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09:22 (мск), источник: Новый Калининград

На реконструкцию Высокого моста планируют потратить ещё около 100 млн рублей

На реконструкцию Высокого моста на Остров планируется дополнительно потратить ещё около 100 млн рублей. Об этом журналистам в ходе выездного совещания в среду сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

Источник: Новый Калининград

В ходе работ, обнаружилось, что одна из опор оказалась пустотелой.

«К сожалению, мост был построен еще до войны, и проектировщики не могли предвидеть, что опоры оказались пустотелые некоторые, это требует дополнительной корректировки проектных решений, и из-за этого удлиняется процесс строительства самого объекта», — заявил врио вице-премьера Александр Рольбинов. О том, что реконструкция затягивается примерно на 2 месяца, ранее уже сообщал вице-мэр Артур Крупин.

Задержка связана также с затянувшимся выносом теплоцентрали и с необходимостью корректировки документации под строительство пешеходного тоннеля.

«Сейчас корректировки сделаны и все отданы на экспертизу. И второе — надо будет дополнительно изыскивать деньги, чтобы заново построить опору с той стороны Преголи, на которой будет основываться весь мост, чего в том проекте, который проходил госэкспертизу, к сожалению, не было учтено. Никому даже в голову не пришло, что она пустотелая», — пояснил Ярошук. По его словам, предварительно дополнительные траты оцениваются в 100 млн рублей. Половина суммы уйдёт на основание опор, половина — на строительство тоннеля.

Замглавы Калининграда Артур Крупин отметил, что вторую и третью опоры ещё не вскрывали, тем не менее, в графике учтены возможные работы по устройству нового основания.

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