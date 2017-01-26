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02:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу

Отказ Варшавы продлить договор о транзите газа через территорию Польши ставит под угрозу поставки топлива в европейские страны. Об этом заявил в интервью Reuters заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Источник: AP 2016

«Мы слышали, что Польша не намерена продлевать транзитный контракт. Это ставит под угрозу поставки в европейские страны, включая Германию», — сказал он. Вместе с тем Медведев заверил, что у «Газпрома» нет планов снижать или прекращать транзит топлива через Польшу.

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Вице-премьер, министр финансов и развития Польши Матеуш Моравецкий, комментируя слова Медведева, назвал «Газпром» ненадежным партнером. По его мнению, данное заявление демонстрирует готовность российского концерна к прекращению поставок газа в Европу. «Это также показывает, каким верным было решение (бывшего президента Польши) Леха Качиньского о начале строительства терминала сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, который мы открыли несколько месяцев назад», — добавил он.

Российский газ поставляется в Польшу на основании долгосрочного контракта, действующего до 2022 года. Он позволяет Варшаве приобретать у «Газпрома» до 10,2 миллиарда кубометров топлива ежегодно.

В конце декабря глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил о блокировке решения Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL. Ранее официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда сообщила, что правительство страны подало жалобу в Европейский суд на соответствующее решение ЕК. Варшава считает, что оно приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал действия Польши политизированными и заявил, что они не будут иметь последствий.

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