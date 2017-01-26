Производство клубники в Хабаровском крае планирует наладить компания JGC
Вторая очередь тепличного комплекса будет запущена до конца 2017 года.
Вторая очередь тепличного комплекса будет запущена до конца 2017 года.
Хабаровск, 26 января, AmurMedia.
Помимо огурцов и помидоров, в теплицах индустриального парка «Авангард» в Хабаровске будут выращивать клубнику. Накануне на территории парка состоялось рабочее совещание с участием представителей Агентства инвестиций и развития края, региональных органов власти по вопросам расширения тепличного комплекса совместного
Компания намерена вдвое увеличить существующую площадь. Строительство второй очереди позволит нарастить объем и ассортимент производимой продукции. Техническая документация уже готова. Завершить работы планируется к концу 2017 года, после чего JGC Corporation приступит к третьей очереди, увеличив площадь теплиц до 10 га.
В настоящее время Агентством совместно с органами власти края прорабатываются все вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта. В частности, японскую сторону волнует стоимость энергетических ресурсов, возможность применения льготных условий ТОР и прочее. Сейчас ведется работа по ускоренному режиму регистрации нового сорта клубники, который планируется выращивать в теплицах помимо других культур.
Сопровождение проекта строительства теплиц второй очереди на территории индустриального парка «Авангард» в Хабаровске ведется в соответствии с планом, подписанным между Агентством инвестиций и JGC Corporation. Уже достигнута договоренность по реализации продукции по гибкому графику на территории Центрального рынка Хабаровска.
Напомним, первая очередь комплекса площадью 2,5 га была построена в конце 2015 года, а в марте 2016 года получен урожай овощей. Сегодня продукция JGC Corporation представлена в крупных торговых сетях Хабаровска. В 2016 году