Еще 15 домов в Хабаровске будут включены в программу по сносу ветхого жилья
Всего же их насчитывается 252.
Всего же их насчитывается 252.
Хабаровск, 26 января, AmurMedia.
В Хабаровске планируют включить в муниципальную программу сноса и переселения многоквартирных домов еще 15 ветхих строений. Всего же их насчитывается 252, а это порядка 2018 квартир, сообщили ИА AmurMedia в
Муниципальные власти намерены усовершенствовать программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города. Специалисты департамента архитектуры и землепользования подготовили ряд поправок в исходный проект. В первую очередь программу намерены пролонгировать. Она истекает уже в этом году 31 декабря и реализуется не в полном объеме. По мнению специалистов, эту работу необходимо продлить до 2030 года.
«Всего у нас 65 территорий, которые определены программой и выставлены на аукцион. По 41 из них инвесторы уже выкупили права. Однако
Сейчас в очереди на расселение находится 16 многоквартирных домов из ветхого фонда. По предложению специалистов департамента, в общий список программы сноса и расселения необходимо включить еще 15 домов, все они находятся преимущественно в центральной части Хабаровска. Это строения на улицах Комсомольской, Тургенева, Мухина, Джамбула, а также в районе Амурского бульвара и Гупровского городка, переулка Батарейного. Другое изменение в проект программы направлен на устранение сдерживающего фактора сноса и расселения ветхих домов. Так, в адресную муниципальную программу могут попасть строения, у которых износ превышает 50%.
«На практике получается, что мы имеем территорию под застройку, на которой несколько бараков. У одного износ более 50%, у другого несколько меньше. Первая постройка попадает в программу сноса и расселения, вторая — нет. Это приводит к недовольству жителей и сложным конфигурациям участков, что препятствует строительным намерениям инвесторов. Поэтому ограничение включения в программу домов, достигших более 50% износа, необходимо исключить из муниципальной адресной программы», — подчеркнула Елена Телешова.
Депутаты комитета по городскому хозяйству единогласно решили поддержать инициативу специалистов департамента архитектуры, строительства и землепользования и вынести предложения по изменению муниципальной программы на решение Хабаровской городской думы.