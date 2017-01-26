Повысить стоимость проезда в автобусах планируют коммерческие перевозчики Хабаровска

Стоимость проезда в коммерческих автобусах краевой столицы весной может вырасти с 22 до 25 рублей. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» предприниматель Елены Шадуя, этот вопрос обсуждался на собрании членов Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска, однако окончательного решения пока нет.

«Повышение цен происходит всегда, каждый год. Высокая инфляция у нас, стоимость дизтоплива повысилась, а вслед за этим цепная реакция — дорожает все, запчасти стали дороже. К тому же у нас и парк обновляется, а это значит, что затратная составляющая увеличилась по сравнению с муниципальными перевозчиками, у которых нет необходимости обновлять парк для участия в конкурсах. Все это имеет свою цену», — рассказала Елена Шадуя.

Напомним, ранее начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый предупредил о возможном подорожании проезда и в муниципальном общественном транспорте, предположив, что это произойдет в апреле или мае этого года. В отличие от частников, муниципальные предприятия могут повысить цены на билеты лишь с разрешения краевого комитета по ценам и тарифам.