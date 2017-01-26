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06:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Содержание фонтанов Красноярска обойдется бюджету в 10 млн рублей

Первоначальная цена снизилась в два раза.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Содержанием красноярских фонтанов займется «Управление зеленого строительства». Предприятие снизило первоначальную стоимость контракта до 10,8 млн рублей. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам торгов, подрядчику предстоит поддерживать фонтаны в исправном состоянии, чистить их и регулярно осматривать в период консервации. Весь ход работ необходимо фиксировать на фото и видео.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря текущего года. Обслуживание объектов профинансирует бюджет Красноярска.

В перечень входит 29 фонтанов. В их числе — «Гейзер» на ул. Копылова, «Реки Сибири» на Театральной площади, новый фонтан «Древо жизни» на Красной площади и другие сооружения по всему городу. Примечательно, что цветомузыкальный фонтан перед Театром оперы и балета в списке отсутствует.

Первоначальная стоимость контракта составила около 20 млн рублей. Однако победитель торгов снизил цену почти в два раза. Ближайший конкурент остановился на отметке в 14,5 млн рублей.

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