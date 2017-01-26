Содержание фонтанов Красноярска обойдется бюджету в 10 млн рублей

Содержанием красноярских фонтанов займется «Управление зеленого строительства». Предприятие снизило первоначальную стоимость контракта до 10,8 млн рублей. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам торгов, подрядчику предстоит поддерживать фонтаны в исправном состоянии, чистить их и регулярно осматривать в период консервации. Весь ход работ необходимо фиксировать на фото и видео.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря текущего года. Обслуживание объектов профинансирует бюджет Красноярска.

В перечень входит 29 фонтанов. В их числе — «Гейзер» на ул. Копылова, «Реки Сибири» на Театральной площади, новый фонтан «Древо жизни» на Красной площади и другие сооружения по всему городу. Примечательно, что цветомузыкальный фонтан перед Театром оперы и балета в списке отсутствует.

Первоначальная стоимость контракта составила около 20 млн рублей. Однако победитель торгов снизил цену почти в два раза. Ближайший конкурент остановился на отметке в 14,5 млн рублей.