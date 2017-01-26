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06:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новый пешеходный тоннель хабаровского ЖД вокзала заработает уже в начале августа

На данный момент реконструкционные работы достигли финального этапа.

Источник: http://dvzd.rzd.ru/

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Долгожданный подземный переход хабаровского вокзального комплекса начнет свою работу уже 6 августа. Его открытие будет приурочено ко Дню железнодорожника. На сегодняшний день рабочие вышли на «финишную прямую», сообщили корр. ИА AmurMedia в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дорог.

На сегодняшний день выполнен проход тоннеля на протяжении 96 метров из 116 общей длины. Теперь строителям предстоят работы на участке под станционными путями № 10 и 12. Место производства работ ограждено временными тупиковыми упорами, установлены сигналы остановки.

В связи с проведением работ будет временно скорректирован привычный режим обслуживания пассажиров. Так, с 24 января до середины апреля отправка пассажирских поездов не будет осуществляться с первой и второй платформ.

После завершения оставшейся части в тоннеле будет произведена чистовая отделка, уложены коммуникации и смонтировано оборудование.

Как сообщила начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги Инна Пепеляева, работы по реконструкции туннеля будут окончены в начале августа.

— Это финальный этап реконструкции подземного перехода. После окончания этих работ, туннель будет готов к сдаче. Торжественное открытие перехода запланировано на 6 августа, и приурочено оно будет ко Дню железнодорожника. В связи с реконструкционными работами движение составов не было изменено, поезда ходят по расписанию, — сообщила Инна Пепеляева.

Следует отметить, что тоннель будет оборудован лифтом, эскалаторами, современной системой вентиляции и кондиционирования, информационно-справочным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Также он будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения.

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