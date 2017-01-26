Почти 125 тысяч литров молока надоили в Приморье за прошлый год
Рост производства составил 1%
Рост производства составил 1%
Владивосток, 26 января, PrimaMedia.
Сельхозпроизводители Приморского края в 2016 году надоили 124,7 тысяч литров, что на 1,2 тысяч литров больше уровня 2015 года. Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, рост производства молока составил 1%, сообщили ИА PrimaMedia в
Также в Приморье на 2% увеличилось поголовье крупного рогатого скота.
«На сегодняшний день в крае насчитывается более 66 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 32 766 коров», — добавили они.
Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, поддержка местных производителей — приоритет региональной политики по продовольственной безопасности.
«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края — свежую и недорогую продукцию за счёт сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», — заявил глава региона.
Владимир Миклушевский отметил, что благодаря этому за последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%.