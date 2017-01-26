Перевозчик: «Выгодный тариф составляет 28 рублей, но работать можно и при 17»

Перевозчики не смогли доказать свои расходы для повышения тарифов. Участник рынка пассажирских перевозок Николай Самойлов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ключевых составляющих рентабельности бизнеса и раскрыл тайну, как получать выгоду при тарифе в 17 рублей.

— Николай Александрович, одни эксперты рынка, выражают следующее мнение на этот счет. Они говорят, что наш регион и так запоздал с повышением тарифов. Какова ваша позиция на этот счет?

— Повышение тарифов на проезд в Новосибирске должно произойти без сомнений. В ближайших регионах и городах, равных по количеству населения с Новосибирском, в Екатеринбурге стоимость проезда составляет 23 рубля. Такая цена установлена с 2013 года. Задержка с повышением тарифов в Новосибирске — искусственная и я думаю, что она не принесёт ничего хорошего.

— Кем была создана эта задержка?

— В первую очередь, наш регулирующий орган — это департамент по тарифам. Когда говорят, что городские перевозчики не показывают часть заработной платы, я думаю, это часть правды. Не говорится главный фактор, от которого зависит тариф. По условиям проведенных конкурсов все перевозчики, которые работают на, скажем так, выгодных маршрутах, сейчас «подгружены» нерентабельными. Показать нерентабельность маршрута в расчётах невозможно. Отсюда и коллизия в цифрах. Она ни к чему хорошему не приводит.