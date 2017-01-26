Перевозчик: «Выгодный тариф составляет 28 рублей, но работать можно и при 17»
Накануне Министр транспорта Новосибирской области заявил, что повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в феврале не будет.
Накануне Министр транспорта Новосибирской области заявил, что повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в феврале не будет.
Перевозчики не смогли доказать свои расходы для повышения тарифов. Участник рынка пассажирских перевозок Николай Самойлов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ключевых составляющих рентабельности бизнеса и раскрыл тайну, как получать выгоду при тарифе в 17 рублей.
— Николай Александрович, одни эксперты рынка, выражают следующее мнение на этот счет. Они говорят, что наш регион и так запоздал с повышением тарифов. Какова ваша позиция на этот счет?
— Повышение тарифов на проезд в Новосибирске должно произойти без сомнений. В ближайших регионах и городах, равных по количеству населения с Новосибирском, в Екатеринбурге стоимость проезда составляет 23 рубля. Такая цена установлена с 2013 года. Задержка с повышением тарифов в Новосибирске — искусственная и я думаю, что она не принесёт ничего хорошего.
— Кем была создана эта задержка?
— В первую очередь, наш регулирующий орган — это департамент по тарифам. Когда говорят, что городские перевозчики не показывают часть заработной платы, я думаю, это часть правды. Не говорится главный фактор, от которого зависит тариф. По условиям проведенных конкурсов все перевозчики, которые работают на, скажем так, выгодных маршрутах, сейчас «подгружены» нерентабельными. Показать нерентабельность маршрута в расчётах невозможно. Отсюда и коллизия в цифрах. Она ни к чему хорошему не приводит.
— Перевозчики давно просят поднять тарифы. Власти говорят, что пока все перевозчики не покажут прозрачные доходы этого не произойдет? Разве не в интересах перевозчиках прозрачность отчетности?
— Размер зарплаты соответствует тем условиям, в которых мы работаем. Говорить, что зарплата не прозрачная, я бы не стал. Повышения тарифа не стоит задерживать искусственно, в дальнейшем это приведет к более серьезным последствиям, которые придётся тяжелей компенсировать.
— Повышение зарплаты повысит затраты перевозчиков. Понятно, что никто не хотел работать себе в убыток. До какой суммы должна подняться стоимость проезда, чтобы это было выгодно перевозчикам?
— Если говорить о цифрах, я думаю, что стоит опять же поставить в пример Екатеринбург. Там тариф составляет 28 рублей. К этому тарифу надо было идти раньше, сейчас возникает некоторая эмоциональная составляющая, связанная с подъемом тарифа.
Рентабельность маршрута определяет количество перевезенных пассажиров, наличие выделенной полосы для движения, количество оборотов транспорта в программе
— В соседнем с Новосибирском Омске перевозчики напротив, снизили тарифы с 22 рублей до 19.
— Да, но в Омске существует доплата до 28 рублей, в качестве компенсации за работу на городских маршрутах. Доплату получают и частные и муниципальные перевозчики.
— Те тарифы, которые у нас есть сейчас, достаточны для выживания перевозчиков? Или же есть необходимость повышения тарифа?
— Сейчас тариф стал вершиной айсберга. Его основанием является широкий клубок проблем, в том числе, загруженность перевозчиков нерентабельными маршрутами. Рентабельность маршрута определяет количество перевезенных пассажиров, наличие выделенной полосы для движения, количество оборотов транспорта в программе и фактических. Если брать только выгодные маршруты, то можно работать и на 17 рублях. Но с учетом всех обременений, сейчас это не возможно.