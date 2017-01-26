Новые ударные вертолеты Ми-35М прибыли на авиабазу ВВС Казахстана
Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М, впервые поступившие на вооружение
Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М, впервые поступившие на вооружение
Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике.
Ми-35М имеет высокие
Выполнять такие задачи позволяет оснащение Ми-35М современным комплексом навигации и электронной индикации. Кроме этого, боевая машина имеет комплекс защиты от поражения и дополнительные опции. Еще одним достоинством Ми-35М является его усовершенствованная конструкция, которая обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, боевую живучесть, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.
Помимо основных ударных функций вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника. Отметим, что поставка вертолетов осуществлена в рамках