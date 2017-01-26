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07:35 (мск), источник: Zakon.kz

Новые ударные вертолеты Ми-35М прибыли на авиабазу ВВС Казахстана

Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М, впервые поступившие на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана, прибыли к постоянному месту базирования на юге страны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике.

Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Вертолет способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10−25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель.

Выполнять такие задачи позволяет оснащение Ми-35М современным комплексом навигации и электронной индикации. Кроме этого, боевая машина имеет комплекс защиты от поражения и дополнительные опции. Еще одним достоинством Ми-35М является его усовершенствованная конструкция, которая обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, боевую живучесть, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.

Помимо основных ударных функций вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника. Отметим, что поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием Рособоронэкспорт.

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