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07:31 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокская фирма попалась на незаконном пользовании землей

За 800 квадратных метров — штраф 170 тысяч рублей.

Прокуратурой Ленинского района Владивостока проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ одной из фирм города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Установлено, что данное юрлицо незаконно использовало земельный участок рядом с торговым центром на проспекте Красного Знамени. Документы на пользование 800 квадратными метрами земли у ООО отсутствовали.

В связи с этим руководителю ООО внесено соответствующее представление. Кроме того, директор и компания оштрафованы на сумму 170 тысяч рублей по статье 7.1 КоАП РФ.

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