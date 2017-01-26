Владивостокская фирма попалась на незаконном пользовании землей
За 800 квадратных метров — штраф 170 тысяч рублей.
За 800 квадратных метров — штраф 170 тысяч рублей.
Прокуратурой Ленинского района Владивостока проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ одной из фирм города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В связи с этим руководителю ООО внесено соответствующее представление. Кроме того, директор и компания оштрафованы на сумму 170 тысяч рублей по статье 7.1 КоАП РФ.