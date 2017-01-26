В Башкирии утвержден План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий

В него вошли мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов исполнительной власти Башкортостана в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

Кроме того, предусмотрено участие делегаций республики в крупных форумах и конгрессах. Среди них — участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, Ялтинском международном экономическом форуме и Красноярском экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.