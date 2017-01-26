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07:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утвержден План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане для развития межрегионального и международного сотрудничества утвержден План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2017 год.

В него вошли мероприятия, направленные на повышение эффективности участия органов исполнительной власти Башкортостана в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

Кроме того, предусмотрено участие делегаций республики в крупных форумах и конгрессах. Среди них — участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, Ялтинском международном экономическом форуме и Красноярском экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

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