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07:43 (мск), источник: Newtimes.kz

С мая 2017 года запускается авиарейс Варшава — Астана

Планируется запустить четыре регулярных рейсов в неделю, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«В рамках ежегодной 9-ой конференции международной организации гражданской авиации (ИКАО) по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN 2016) делегация комитета гражданской авиации МИР РК провела переговоры с авиационными властями Польши», — информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщается, по итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, который позволяет назначенным авиакомпаниям обеих сторон выполнять регулярные полеты между городами Астана, Алматы и Варшава.

Благодаря проделанной работе, в преддверии проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 назначенная польская авиакомпания LOTPolishAirlines планирует начать выполнение 4 регулярных рейсов в неделю по маршруту Варшава — Астана — Варшава с начала мая 2017 года.

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С мая 2017 года запускается авиарейс Варшава – Астана
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