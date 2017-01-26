В Уфе опубликован график уборки снега во дворах на 27 января

В Кировском районе комплексная уборка снега во дворах с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:

ул. Менделеева 140/3; ул. Батырская, 18; ул. Свердлова, 53; ул. Салавата, 19/1; ул. Коммунистическая, 82, 84; ул. Ст. Кувыкина, 4; ул. С. Перовской, 11, 23.

В Калининском районе аналогичные работы пройдут на ул. Первомайская, 96, 98; ул. А. Невского, 4, 6, 8; ул. Интернациональная, 179/1, 181/1; ул. Черниковская, 56, 54; ул. Сельская, 9; ул. Ферина, 3, 5, 5/1, 24/2, 24/3; ул. 40 лет Октября, 6, 8.

В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись на ул. М. Гафури, 70; ул. Ленина, 31/33; ул. Ахметова, 302; ул. Чернышевского, 14/1.