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07:48 (мск), источник: Kazinform

90 аварийных нефтегазовых скважин насчитали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 90 аварийных нефтегазовых скважин, часть из которых представляет опасность для экологии региона, насчитали в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Из 90 выявленных скважин 14 очень опасны и подлежат ликвидации. 5 из них бесхозные, они не приняты на баланс недропользователей. Мы обратились в Министерство энергетики с просьбой выделить деньги на их консервацию, чтобы начать поэтапную ликвидацию. В 2017 году нам уже пришлось в экстренном порядке консервировать одну из скважин, из которой вытекала нефть, замазутившая около 5 гектаров земной поверхности. На ликвидацию опасной скважины, сбор нефти и рекультивацию загрязненной территории из областного бюджета выделили 60 миллионов тенге», — сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования областного акимата Кадыржан Арыстан.

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