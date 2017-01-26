90 аварийных нефтегазовых скважин насчитали в Атырауской области

«Из 90 выявленных скважин 14 очень опасны и подлежат ликвидации. 5 из них бесхозные, они не приняты на баланс недропользователей. Мы обратились в Министерство энергетики с просьбой выделить деньги на их консервацию, чтобы начать поэтапную ликвидацию. В 2017 году нам уже пришлось в экстренном порядке консервировать одну из скважин, из которой вытекала нефть, замазутившая около 5 гектаров земной поверхности. На ликвидацию опасной скважины, сбор нефти и рекультивацию загрязненной территории из областного бюджета выделили 60 миллионов тенге», — сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования областного акимата Кадыржан Арыстан.