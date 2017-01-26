Минкомсвязи хочет запретить госструктурам обновлять уже купленный иностранный софт

Формально, ограничения постановления правительства в отношении закупок софта сейчас не распространяются на сервисные платежи и, как показала практика закупок 2016 г., госзаказчики этой лазейкой охотно пользуются — в том числе, они закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО, говорится в справке к докладу.

Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный. Это следует из доклада министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, подготовленного к заседанию правительства 26 января. (Копия этого доклада есть у «Ведомостей»).

В докладе также Николай Никифоров ссылается на данные Минэкономразвития России 2015 года по затратам на приобретение импортного программного обеспечения (далее — ПО). В общем объеме госзакупок софта, согласно этим данным, затраты на приобретение такого оборудования составили 77% (в денежном выражении). И все же, с учетом того, что доля затрат на приобретение отечественного ПО не превысила 23%, количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 году более чем вдвое по сравнению с 2014 годом.

Доклад Никифорова однако, не будет представлен на сегодняшнем заседании. Из повестки он был исключен, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Возможно, вопрос будет рассмотрен в другой раз, говорит один из них.

Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что в повестке заседания 26 января нет вопроса об импортозамещении. Но он остается в повестке работы правительства и будет рассмотрен на следующих заседаниях, рассказывает Тимакова. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Закон об ограничении госзакупок импортного программного обеспечения был принят летом 2015 г., а в ноябре правительство выпустило постановление с подробным объяснением, как будет пополняться и работать реестр отечественного программного обеспечения. Ведет его Минкомсвязи, а заявки на попадание в реестр рассматривает специальный экспертный совет.