Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:56 (мск), источник: Ведомости

Минкомсвязи хочет запретить госструктурам обновлять уже купленный иностранный софт

Вопрос об этом будет вынесен на заседание правительства.

Источник: РИА "Новости"

Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный. Это следует из доклада министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, подготовленного к заседанию правительства 26 января. (Копия этого доклада есть у «Ведомостей»).

Формально, ограничения постановления правительства в отношении закупок софта сейчас не распространяются на сервисные платежи и, как показала практика закупок 2016 г., госзаказчики этой лазейкой охотно пользуются — в том числе, они закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО, говорится в справке к докладу.

Этот очевидный пробел в нормативной правовой базе ежегодно лишает отечественных разработчиков и, соответственно, российскую экономику миллиардов недополученных доходов, серьезно затрудняя дальнейшее решение задачи импортозамещения ПО, утверждается в документе.

 Минкомсвязи хочет предложить правительству внести законодательные изменения, которые не позволят пользоваться этой лазейкой.

Читайте также
В России началось тестирование государственного мессенджера

 В докладе также Николай Никифоров ссылается на данные Минэкономразвития России 2015 года по затратам на приобретение импортного программного обеспечения (далее — ПО). В общем объеме госзакупок софта, согласно этим данным, затраты на приобретение такого оборудования составили 77% (в денежном выражении). И все же, с учетом того, что доля затрат на приобретение отечественного ПО не превысила 23%, количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 году более чем вдвое по сравнению с 2014 годом.

Доклад Никифорова однако, не будет представлен на сегодняшнем заседании. Из повестки он был исключен, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Возможно, вопрос будет рассмотрен в другой раз, говорит один из них.

Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что в повестке заседания 26 января нет вопроса об импортозамещении. Но он остается в повестке работы правительства и будет рассмотрен на следующих заседаниях, рассказывает Тимакова. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Закон об ограничении госзакупок импортного программного обеспечения был принят летом 2015 г., а в ноябре правительство выпустило постановление с подробным объяснением, как будет пополняться и работать реестр отечественного программного обеспечения. Ведет его Минкомсвязи, а заявки на попадание в реестр рассматривает специальный экспертный совет.

Читайте также
Закон о полном контроле над рунетом разработало Минкомсвязи

С 1 января 2016 г. свободные закупки импортного программного обеспечения ограничены списком включенного в реестр софта.

Сейчас госорган может купить иностранную программу, лишь если в реестре нет одобренного российского аналога, либо если он не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам – и их предстоит перечислить в специальном обосновании.

Недавно «Ведомости» сообщали о том, как возможностью обновления импортного софта воспользовался «Ростелеком». В 2013 г. госоператор заплатил 1,8 млрд руб. за лицензии Microsoft.

Закон об ограничении госзакупок импортного программного обеспечения был принят летом 2015 г., и в декабре прошлого года «Ростелеком» выкупил их в свое бессрочное пользование за 1,26 млрд руб.

Комментарии
1
Олег Д
Ну так-то вполне логично. США хоть и кричат о хакерах извне, однако у самих кибер-войска официально в структуре Пентагона. Интересно, они чем там занимаются?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крупнейшее месторождение золота досталось «Полюсу» и «Ростеху»
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь