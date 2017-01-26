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11:52 (мск), источник: Вести - Красноярск

Администрации Красноярска придётся продать землю под гостиницами в центре города

Администрации Красноярска придётся продать землю под гостиницами в центре города.

Источник: Вести - Красноярск

Такое постановление вынес Арбитражный суд. Этот спор между владельцами гостиниц «Ибис» и «Новотель» и мэрией длится уже год.

Власти отказали компании «Красноярскинвест» в продаже 7 тысяч квадратных метров земли в собственность. И вот после четырёх месяцев судебных тяжб у администрации 30 дней, чтобы подготовить все документы купли-продажи.



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