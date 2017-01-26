Вице-губернатор Приморья поручил ускорить строительство жилья по 35 тысяч за «квадрат»
Эдуард Портнов заявил, что не допустит нарушения сроков сдачи домов.
Эдуард Портнов заявил, что не допустит нарушения сроков сдачи домов.
Владивосток, 26 января, PrimaMedia.
«Все дома для участников программы “Жилье для российской семьи” должны быть сданы к концу 2017 года. Планы по сдаче объектов вполне реальные. Мы внимательно следим за строительством, держим на контроле этот процесс и принимаем все меры для оперативного решения всех возникающих вопросов», — подчеркнул Эдуард Портнов.
В ходе осмотра строящихся зданий
По словам подрядчика, флагман стройки — дом № 25. Там сейчас забетонированы перекрытие и стены парапета 25-го этажа, ведется кладка наружных стен на уровне 17-го этажа, внутренних — на уровне 16-го. Производится штукатурка внутренних стен 13−14-го этажей. На 15-ом этаже идет прокладка систем отопления и монтаж оконных блоков.
«Монтаж теплового узла на объекте завершен. Ведется установка систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения», — проинформировал директор «Приморкрайстроя» Александр Мухин.
Видны результаты работ и на других объектах. Так, в монолитной угловой вставке дома № 4 возводится седьмой этаж. В первой, второй и третьей
В жилом доме № 3 строится первый этаж первой и второй
Также подрядчик доложил, что строители приступили к замене грунта под первую и вторую
Напомним, участниками программы «Жилье для российской семьи» стали более 4,5 тысяч приморцев. В Уссурийске первые жильцы уже обживают дома в микрорайоне «Радужный». Во Владивостоке в настоящий момент определено три площадки для строительства — в Трудовом, в районе Зеленого угла и в Снеговой пади.
Отметим также, что Приморский край единственный из дальневосточных регионов принимает участие в программе и занимает первое место среди российских субъектов как по количеству заявленных и введенных в строй квадратных метров, так и по числу участников. Такой ажиотаж среди приморцев объясняется тем, что цена 35 тысяч рублей за квадратный метр является очень привлекательной, особенно для жителей Владивостока, где жилье традиционно стоит очень дорого.