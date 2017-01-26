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08:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вице-губернатор Приморья поручил ускорить строительство жилья по 35 тысяч за «квадрат»

Эдуард Портнов заявил, что не допустит нарушения сроков сдачи домов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов побывав с инспекцией в микрорайоне «Снеговая Падь», где возводят дома для участников федеральной программы «Жилье для российской семьи», дал поручение ускорить строительные работы без ущерба их качеству. Он также заявил, что не допустит нарушения сроков строительства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Все дома для участников программы “Жилье для российской семьи” должны быть сданы к концу 2017 года. Планы по сдаче объектов вполне реальные. Мы внимательно следим за строительством, держим на контроле этот процесс и принимаем все меры для оперативного решения всех возникающих вопросов», — подчеркнул Эдуард Портнов.

В ходе осмотра строящихся зданий вице-губернатору доложили, что сегодня в жилом доме № 26 уже приступили к монтажу индивидуального теплового пункта. На втором по степени готовности объекте забетонированы стены 23-го этажа, на уровне седьмого этажа ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок.

По словам подрядчика, флагман стройки — дом № 25. Там сейчас забетонированы перекрытие и стены парапета 25-го этажа, ведется кладка наружных стен на уровне 17-го этажа, внутренних — на уровне 16-го. Производится штукатурка внутренних стен 13−14-го этажей. На 15-ом этаже идет прокладка систем отопления и монтаж оконных блоков.

«Монтаж теплового узла на объекте завершен. Ведется установка систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения», — проинформировал директор «Приморкрайстроя» Александр Мухин.

Видны результаты работ и на других объектах. Так, в монолитной угловой вставке дома № 4 возводится седьмой этаж. В первой, второй и третьей блок-секции ведутся работы на 10-ом этаже, в четвертой и пятой блок-секции завершается монтаж второго этажа.

В жилом доме № 3 строится первый этаж первой и второй блок-секции. Выполняются работы по устройству ростверка третьей и четвертой блок-секции.

Также подрядчик доложил, что строители приступили к замене грунта под первую и вторую блок-секцию дома № 1. На этом объекте завершаются работы под башенный кран.

Напомним, участниками программы «Жилье для российской семьи» стали более 4,5 тысяч приморцев. В Уссурийске первые жильцы уже обживают дома в микрорайоне «Радужный». Во Владивостоке в настоящий момент определено три площадки для строительства — в Трудовом, в районе Зеленого угла и в Снеговой пади.

Отметим также, что Приморский край единственный из дальневосточных регионов принимает участие в программе и занимает первое место среди российских субъектов как по количеству заявленных и введенных в строй квадратных метров, так и по числу участников. Такой ажиотаж среди приморцев объясняется тем, что цена 35 тысяч рублей за квадратный метр является очень привлекательной, особенно для жителей Владивостока, где жилье традиционно стоит очень дорого.

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