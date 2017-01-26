В 2017 году на проект «Чистая вода» в Челябинской области выделят 200 млн рублей

В 2017 году на проект «Чистая вода» из региональной казны выделят 200 млн рублей — деньги потратят на строительство очистных сооружений и ремонт водоснабжения в семи муниципалитетах региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.

В частности, деньги направят на завершение строительства очистных сооружений канализации в Верхнем Уфалее, а также на возведение, реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Карабаше, Ашинском, Каслинском, Карталинском, Кусинском, Увельском районах.

Кроме того, планируется строительство новых объектов водоочистки в поселке Кропачево (Ашинский район), завершение реконструкции водовода от озера Аракуль до поселка Вишневогорск (Каслинский район).

Также в планах — строительство водопроводных внутриквартальных сетей в квартале Денисово в поселке Увельский и капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в поселке Магнитка (Кусинский район).

Контролировать расход бюджетных средств намерены депутаты Заксобрания Челябинской области.