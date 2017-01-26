На Южном Урале начался строгий помесячный контроль зарплаты медработников

Контроль зарплаты медработников начался на Южном Урале, сообщают в пресс-службе здравоохранения Челябинской области.

Сократить разницу в соотношении 1:6 в оплате труда руководящих работников и основного персонала медучреждений поручил президент РФ Владимир Путин. Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин озвучил первые итоги мониторинга:

«В настоящее время средняя заработная плата врачей и других медработников с высшим образованием составляет 47 922 рублей, среднего медперсонала — 24 983 рублей, младшего — 15 019 рублей. Средняя зарплата руководителей медицинских учреждений — 79 620 рублей. На начало 2017 года данных о превышении рекомендуемого соотношения заработной платы руководителей и работников в подведомственных областному минздраву учреждениях нет».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министерству здравоохранения проводить ежемесячный мониторинг и анализ уровня заработной платы по всем категориям работников.