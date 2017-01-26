Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
08:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале начался строгий помесячный контроль зарплаты медработников

Доходы главврачей не могут превышать более чем в шесть раз зарплату основного медперсонала.

Контроль зарплаты медработников начался на Южном Урале, сообщают в пресс-службе здравоохранения Челябинской области.

Сократить разницу в соотношении 1:6 в оплате труда руководящих работников и основного персонала медучреждений поручил президент РФ Владимир Путин. Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин озвучил первые итоги мониторинга:

«В настоящее время средняя заработная плата врачей и других медработников с высшим образованием составляет 47 922 рублей, среднего медперсонала — 24 983 рублей, младшего — 15 019 рублей. Средняя зарплата руководителей медицинских учреждений — 79 620 рублей. На начало 2017 года данных о превышении рекомендуемого соотношения заработной платы руководителей и работников в подведомственных областному минздраву учреждениях нет».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министерству здравоохранения проводить ежемесячный мониторинг и анализ уровня заработной платы по всем категориям работников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь