На развитие моногородов Иркутской области выделили 4 млрд рублей
Деньги направлены из федерального и областного бюджетов.
Деньги направлены из федерального и областного бюджетов.
Моногородам Иркутской области в 2016 году выделили из федерального и регионального бюджетов выделили более 4 млрд рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2015-м, заявил заместитель председателя правительства Иркутской области — министр экономического развития Антон Логашов. По его словам, всем моногородам предоставили субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
«Средства были направлены на реализацию мероприятий в социальных,
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Кроме того, в прошлом году были подписаны генеральные соглашения с Фондом развития моногородов, предусматривающие поддержку развития
Кроме того, правительством региона проводится работа по привлечению средств Фонда развития промышленности РФ на проекты развития предприятий. На региональном уровне ведется создание Фонда промышленности Иркутской области. Господдержку на федеральном уровне осуществляет федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.
Напомним, Фонд развития моногородов выделил деньги на строительство инфраструктуры в Байкальске и