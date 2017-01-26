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08:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

На развитие моногородов Иркутской области выделили 4 млрд рублей

Деньги направлены из федерального и областного бюджетов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Моногородам Иркутской области в 2016 году выделили из федерального и регионального бюджетов выделили более 4 млрд рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2015-м, заявил заместитель председателя правительства Иркутской области — министр экономического развития Антон Логашов. По его словам, всем моногородам предоставили субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального правительства.

«Средства были направлены на реализацию мероприятий в социальных, жилищно-коммунальных и дорожных сферах, поддержку малого бизнеса, сельского хозяйства. В частности, всем моногородам Приангарья были предоставлены субсидии для малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Антон Логашов.

В Усолье-Сибирском создана территория опережающего социально-экономического развития, зарегистрировано два резидента. Объем инвестиций составил 307,2 млн рублей, создано 68 новых рабочих мест.

Кроме того, в прошлом году были подписаны генеральные соглашения с Фондом развития моногородов, предусматривающие поддержку развития Усолья-Сибирского и Байкальска. Сейчас ведется работа по подготовке заявки на софинансирование по строительству инфраструктуры Усолья-Сибирского.

Кроме того, правительством региона проводится работа по привлечению средств Фонда развития промышленности РФ на проекты развития предприятий. На региональном уровне ведется создание Фонда промышленности Иркутской области. Господдержку на федеральном уровне осуществляет федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Напомним, Фонд развития моногородов выделил деньги на строительство инфраструктуры в Байкальске и Усолье-Сибирском. Регион с рабочим визитом посетили сотрудники организации. В ходе поездки были проведены совещания с участием представителей правительства Иркутской области, администраций моногородов и инвесторов.

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