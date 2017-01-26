«Серые» зарплаты водителей сдерживают рост тарифов на проезд в Новосибирске

Вопрос изменения тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте Новосибирской области неразрывно связан с легализацией заработной платы водителей и кондукторов, заявил на брифинге 25 января министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Титов. «Многие перевозчики сегодня частично платят зарплату по серым схемам, в “конвертах”. В первую очередь, это ущемляет права водителей и кондукторов, интересы которых нам важно защищать. Кроме того, в бюджет области не поступает налог с доходов физических лиц», — подчеркнул Титов.

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Говоря об обращении в департамент по тарифам области ряда перевозчиков и мэрии Новосибирска в 2016 году о необходимости повышения тарифов, министр отметил, что доказать свои расходы перевозчикам не удалось. А вот у регионального Минтранса, в свою очередь, возникли вопросы по легализации заработной платы. Титов заявил, что многие перевозчики не выдерживают ту зарплату водительского состава автобуса, которая уже заложена в действующих тарифах: не менее 19,4 тыс. рублей. И сегодня управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска заключает дополнительные соглашения с перевозчиками о том, чтобы соответствующая зарплата была официальной. По данным новосибирского Минтранса, в течение полутора лет в регионе эту ситуацию удалось переломить: почти 90% перевозчиков межмуниципальных маршрутов пригородного и внутриобластного сообщения платят ту зарплату, которая сегодня заложена в тарифах или выше. Так, по внутрирайонным маршрутам в сельских районах области преимущественно работают муниципальные предприятия. Всего их 34, в 15 организациях заработная плата варьируется от 19 до 20 тысяч рублей, в 19 организациях — от 20 до 23 тысячи рублей. Что касается вопроса о сроках повышения тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте, то здесь министр Сергей Титов сказал, что все будет зависеть от решения областного департамента по тарифам, работы муниципальных перевозчиков в части обоснования и доказательств существующих затрат и легализации заработной платы.