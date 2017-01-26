«Серые» зарплаты водителей сдерживают рост тарифов на проезд в Новосибирске
Доказать свои расходы перевозчикам пока не удалось, заявили в новосибирском Минтрансе.
Доказать свои расходы перевозчикам пока не удалось, заявили в новосибирском Минтрансе.
Вопрос изменения тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте Новосибирской области неразрывно связан с легализацией заработной платы водителей и кондукторов, заявил на брифинге 25 января министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Титов.
«Многие перевозчики сегодня частично платят зарплату по серым схемам, в “конвертах”. В первую очередь, это ущемляет права водителей и кондукторов, интересы которых нам важно защищать. Кроме того, в бюджет области не поступает налог с доходов физических лиц», — подчеркнул Титов.
Говоря об обращении в департамент по тарифам области ряда перевозчиков и мэрии Новосибирска в 2016 году о необходимости повышения тарифов, министр отметил, что доказать свои расходы перевозчикам не удалось. А вот у регионального Минтранса, в свою очередь, возникли вопросы по легализации заработной платы. Титов заявил, что многие перевозчики не выдерживают ту зарплату водительского состава автобуса, которая уже заложена в действующих тарифах: не менее 19,4 тыс. рублей. И сегодня управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска заключает дополнительные соглашения с перевозчиками о том, чтобы соответствующая зарплата была официальной.
По данным новосибирского Минтранса, в течение полутора лет в регионе эту ситуацию удалось переломить: почти 90% перевозчиков межмуниципальных маршрутов пригородного и внутриобластного сообщения платят ту зарплату, которая сегодня заложена в тарифах или выше. Так, по внутрирайонным маршрутам в сельских районах области преимущественно работают муниципальные предприятия. Всего их 34, в 15 организациях заработная плата варьируется от 19 до 20 тысяч рублей, в 19 организациях — от 20 до 23 тысячи рублей.
Что касается вопроса о сроках повышения тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте, то здесь министр Сергей Титов сказал, что все будет зависеть от решения областного департамента по тарифам, работы муниципальных перевозчиков в части обоснования и доказательств существующих затрат и легализации заработной платы.
Он также отметил, что в городе Новосибирске существует задолженность по возмещению недополученных доходов перевозчиками, которая серьезно влияет на их хозяйственную деятельность. А вот в районах области, по заверению Титова, с перевозчиками по недополученным доходам — перевозке льготной категории граждан и на сохранение маршрутной сети, рассчитываются во время и сегодня у перевозчиков пригородных маршрутов и внутрирайонных маршрутов финансовых вопросов не возникает — зарплата выплачивается вовремя, отчисляются налоги.
По официальным данным, в 2016 году из бюджета Новосибирской области было направлено на возмещение недополученных доходов перевозчиков от госрегулирования тарифов и за перевозку граждан льготных категорий 2,520 млрд рублей в рамках областной госпрограммы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области на 2014−2021 годы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области пока так и не смогли определиться с тем, когда и на сколько стоит повышать стоимость проезда в общественном транспорте региона. Нужно или не нужно повышать стоимость проезда — такой вопрос не стоит, только когда и на сколько. Власти готовы были поднять цены уже с 1 декабря 2016 года. Однако, возмущения общественности и несогласие некоторых депутатов областного парламента привели к тому, что вопрос до сих пор обсуждается, но конкретных цифр и дат не озвучивается.
Отметим, что действующие тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении были установлены приказом департамента по тарифам от 11 февраля 2015 года. Стоимость проезда на общественном транспорте Новосибирской области выросла с 25 февраля 2015 года.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, билет на автобус в Новосибирске сейчас стоит 19 рублей, на троллейбус и трамвай — 18 рублей, на метро — 20 рублей и на маршрутных такси — от 20 до 60 рублей (в зависимости от маршрута).