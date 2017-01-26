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08:09 (мск), источник: СуперОмск

В капремонт Омской области включат выгребные ямы

Ремонт выгребных ям и септиков включат в программу капремонта Омской области.

Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания. С инициативой в четверг, 26 января, выступил заместитель председателя Совета Черлакского муниципального района Омской области Владимир Виниченко.

«Этот вид работ крайне востребован для надлежащего содержания жилых домов и придомовых территорий. Это положительно скажется на экологической обстановке Омской области. В поддержку высказалось большинство глав районов Омской области», — заявил районный депутат.

Отметим, что ранее депутаты Заксобрания включили ремонт мусоропроводов в перечень работ по капремонту.

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