В Приморье планируют начать весной тестовую сборку китайских грузовиков FAW
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости.
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости.
В прошлом году производственная компания «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. Компания является совместным
По данным КРДВ, компания недавно получила Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (World Manufacturer Identifier — WMI).
«Следующим шагом к запуску производственной деятельности станет получение Сертификата одобрения типа транспортного средства. Уже весной мы рассчитываем приступить к тестовой сборке», — отмечает руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.
В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 15 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых статус резидента Свободного порта получили 9 компаний с участием китайских инвестиций с общим объемом более 66 миллиардов рублей. С момента реализации ФЗ о Свободном порте Владивосток поступило 233 заявки на общую сумму инвестиций 298,7 миллиарда рублей. Сегодня резидентами СПВ являются 121 компания с объемом инвестиций на сумму 187,2 миллиарда рублей.