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10:08 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье планируют начать весной тестовую сборку китайских грузовиков FAW

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Российско-китайская производственная компания «Юбо-Сумотори» весной этого года планирует начать тестовую сборку грузовиков китайского бренда FAW в Приморье, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока.

В прошлом году производственная компания «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. Компания является совместным российско-китайским проектом создания завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда FAW в Приморском крае. Инициаторами проекта с российской стороны выступила ГК «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 миллионов рублей с перспективой создания 52 рабочих мест. Собирать грузовые автомобили FAW будут на площадях «Техцентра Сумотори» в Артеме.

По данным КРДВ, компания недавно получила Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (World Manufacturer Identifier — WMI).

«Следующим шагом к запуску производственной деятельности станет получение Сертификата одобрения типа транспортного средства. Уже весной мы рассчитываем приступить к тестовой сборке», — отмечает руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 15 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых статус резидента Свободного порта получили 9 компаний с участием китайских инвестиций с общим объемом более 66 миллиардов рублей. С момента реализации ФЗ о Свободном порте Владивосток поступило 233 заявки на общую сумму инвестиций 298,7 миллиарда рублей. Сегодня резидентами СПВ являются 121 компания с объемом инвестиций на сумму 187,2 миллиарда рублей.

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